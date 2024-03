Iolanda Seri è il nuovo vicario del questore Marco Odorisio

E' stata accolta questa mattina, venerdì primo marzo, dal questore Marco Odorisio e dai colleghi funzionari, Iolanda Seri proveniente dalla Questura di Imperia. Entrata in Polizia nel 1992, al termine del corso quadriennale da vice commissario, ha svolto la sua carriera tra Piemonte e Liguria, dirigendo sempre uffici operativi e occupandosi prioritariamente di controllo del territorio.

La carriera

Promossa primo dirigente nel 2014, da gennaio 2015 è stata assegnata alla Questura di Biella con incarico di Dirigente Pasi e, l’anno successivo, a Torino ha diretto il commissariato Madonna di Campagna, effettuando diverse attività investigative, soprattutto in contrasto alla diffusione di stupefacenti, all’immigrazione clandestina e ai reati predatori e dirigendo numerosi servizi di ordine pubblico in occasione delle competizioni sportive disputate presso lo “Juventus Stadium” nonché in occasione di manifestazioni e cerimonie di rilevanza nazionale. Dal novembre 2005 fino al 2021 ha diretto servizi di ordine pubblico connessi alla realizzazione della linea ferroviaria Torino - Lione in Val di Susa. A luglio 2018 è stata assegnata al commissariato Barriera Nizza, con incarico di dirigente e, nel 2019 nominata dirigente della Pas della Questura di Torino. A luglio dello stesso anno ha diretto a Caserta i servizi di vigilanza e di ordine pubblico durante l'edizione 30 delle Universiadi estive del 2019 e l’anno successivo ad Imperia, i servizi di vigilanza e di ordine pubblico durante il settantesimo festival della Canzone Italiana. Dal 20 settembre ha assunto la funzione di vicario del questore di Imperia occupandosi di gestione delle risorse umane, procedimenti premiali e disciplinari, aggiornamento professionale, attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed esercitando la​sovrintendenza dell’ufficio Personale, dell’ufficio tecnico logistico e dell’ufficio amministrativo contabile della Questura. Nel corso della lunga carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il nastrino per il lungo impiego nei servizi di ordine pubblico. Sempre presente sul territorio per rispondere in modo concreto e appropriato alla domanda di sicurezza dei cittadini, ha partecipato a numerose iniziative di prossimità svolgendo interventi nelle scuole di ogni ordine e grado, per la prevenzione del fenomeno del bullismo, dell’uso di sostanze e stupefacenti e bevande alcoliche e delle stragi del sabato sera.