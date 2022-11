Ai drogati in "astinenza" spacciava potenti psicofarmaci: arrestato

Un altro pusher in pochi giorni arrestato per essere stato trovato in possesso di psicofarmaci che possono essere venduti esclusivamente dietro presentazione di prescrizione medica.

I fatti

Nella notte tra l'otto e il 9 ottobre in via Tommaseo a Padova i carabinieri della Radiomobile hanno notato un uomo muoversi con fare sospetto. Sembrava stesse attendendo qualcuno e appariva piuttosto nervoso. E' stato così fermato ed identificato. Nei guai è finito un uomo di 27 anni residente a San Giorgio delle Pertiche, originario della Nigeria. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 10 compresse di "Diazepam", un psicofarmaco che evidentemente veniva spacciato agli assuntori di sostanze stupefacenti in alternativa alla droga. Il Diazepam è utilizzato principalmente per alleviare ansia, spasmi muscolari e convulsioni. Inoltre trova impiego nel controllo dell’agitazione associata all’astinenza da alcol. La medicina è stata prontamente sequestrata, mentre il nigeriano è stato accompagnato in caserma in via Rismondo e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.