Armati di pistola assaltano l'ambulatorio medico: caccia a due banditi

Secondo assalto armato in pochi giorni da parte di una coppia di banditi che oggi 20 marzo alle 12,30 hanno fatto irruzione all'ambulatorio medico Pavanello di via Bravi a Ponte di Brenta, quartiere est di Padova. Con il volto travisato da passamontagna una volta all'interno si sono subito portati nella zona della cassa dove era presente un dipendente dell'ambulatorio. In maniera risoluta gli hanno chiesto tutto il contante. Una volta arraffato le banconote sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Subito dopo l'allarme in via Bravi è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Noventa Padovana unitamente ai colleghi del Radiomobile di Padova. Sono stati ascoltati i testimoni. I militari, dopo essersi accertati che nessuno si fosse fatto male, hanno diramato le ricerche dei sospettati. Da quanto si è appreso la coppia potrebbe essere la medesima che qualche giorno fa ha assaltato il supermercato Prix di via XX Settembre a Saonara. Le indagini sono serrate, l'obiettivo degli investigatori dell'Arma è quello di stringere il cerchio in tempi rapidi attorno ai banditi perchè è forte il rischio che tornino a colpire a stretto giro.