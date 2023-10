Donna scaraventata a terra e rapinata da tre banditi poi arrestati dalla polizia

Violenta rapina ai danni di una donna nella notte tra il 9 e il 10 ottobre. Gli agenti della sezione Volanti, allertati da alcuni testimoni sono accorsi sul luogo della segnalazione e hanno arrestato i responsabili. Si tratta di due marocchini e un italiano. Recuperata l'intera refurtiva. Seppur contusa la vittima non ha necessitato delle cure ospedaliere. E' successo tutto tra corso del Popolo e la stazione ferroviaria.

La cronaca

Hanno agito in tre e hanno seguito la loro vittima muovendosi singolarmente, fino a raggiungerla e ad aggredirla insieme, per sottrarle il cellulare e la borsa. La donna, di origini filippine, stava percorrendo a piedi Corso del Popolo, in direzione stazione, per tornare a casa dopo il turno di lavoro svolto in centro. Ha capito subito di essere seguita ma per strada, alle 2,30 della notte, non ha incrociato nessuno che potesse aiutarla e così, tenendo a portata di mano il suo cellulare per chiamare in caso di emergenza, ha accelerato il passo tentando di allontanarsi il più possibile. Ma da lontano i tre non l’hanno mai persa di vista fino a quando, nei pressi di un cantiere, uno di loro l’ha avvicinata alle spalle e l’ha scaraventata a terra. Le ha strappato di mano il cellulare e nel frattempo è stato raggiunto dagli altri due che, a breve distanza, seguivano il loro complice e che, mentre la donna era ancora a terra, con violenza hanno rubato la borsa che lei teneva stretta a sé per poi fuggire tutti quanti di corsa a piedi verso via Trieste.

L'allarme

Le grida di aiuto della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno avvisato il 113, consentendo alle Volanti di raggiungere velocemente il luogo dell’aggressione. I tre sono stati immediatamente individuati, grazie anche alle descrizioni della donna. Il primo è stato notato dagli agenti in via Trieste e dopo un breve inseguimento è stato bloccato in una via limitrofa, mentre gli altri due sono stati rintracciati e fermati in via Trieste, tutti ancora in possesso? della refurtiva e sono stati portati in Questura dove, a seguito degli accertamenti e della loro identificazione, sono stati tratti in arresto per rapina in concorso per poi essere accompagnati direttamente in carcere. Si tratta un italiano di 42 anni con già a carico il divieto di ritorno a Padova e di due cittadini marocchini di circa trent’anni, tutti con precedenti specifici a carico e di fatto senza fissa dimora. La donna è stata medicata sul posto da personale del 118 ed accompagnata negli Uffici della Questura dove ha sporto querela per quanto accaduto e dove le è stato restituito tutto quanto sottrattole dai tre malviventi, denaro ed effetti personali.