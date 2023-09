Sfregiò il gioielliere con l'acido per rapinarlo: catturato in Germania

Corsa finita per l'autore della rapina in gioielleria avvenuta il 22 gennaio 2020 in via Aspetti all'Arcella. In manette, ieri 21 settembre, è finito un marocchino di 33 anni che deve rispondere dell'accusa di rapina aggravata. E' stato rintracciato in Germania e per lui si sono aperte le porte del carcere. Il giorno dell'assalto ha infatti colpito in faccia il titolare del negozio con una bottiglia di acido muriatico, dopo averlo minacciato di dargli i soldi dell'incasso. L'arrestato è volto noto alle forze dell'ordine con precedenti per tentata rapina in concorso e tentata lesione. Reati questi commessi a Bologna. Sul padovano è stato invece indagato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Ora il 33enne marocchino dovrà rimanere in carcere per complessivi 8 anni. Oltre alla rapina di via Aspetti sono stati infatti agganciati anche i reati commessi in precedenza.

La ricostruzione dell'assalto

Il nordafricano, secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia di Stato ha colpito all'ora di chiusura. Quando il proprietario del negozio è uscito per recarsi all'auto, il bandito l'ha avvicinato. Senza mezzi termini l'ha minacciato: «Ho l'acido, dammi il borsello». Qualche secondo dopo gli ha scagliato il liquido corrosivo sul volto recandogli gravi danni e l'ha rapinato del borsello. Non sapeva tuttavia che i soldi la vittima li aveva in tasca. Nell'accessorio trafugato infatti vi erano solo alcuni documenti e le chiavi dell'auto, del negozio e di casa. Trasportato in ospedale il gioielliere, quando è stato in grado di parlare agli inquirenti ha riferito che qualche istante prima della chiusura il marocchino ha anche tentato di entrare nel negozio, ma lui visto l'orario e la faccia poco raccomandabile ha fatto finta di nulla e non ha aperto.