Rissa tra famiglie rivali al campo nomadi: tre in ospedale

Famiglie rivali all'interno del campo nomadi di via Longhin a Padova hanno dato vita ieri sera 3 marzo ad una furibonda rissa che solo per pura casualità non si è trasformata in tragedia. Il bilancio, che poteva essere ben più problematico, è di tre persone, due uomini e una donna, trasportate in ospedale. Le loro condizioni, al termine degli accertamenti clinici del caso, sono confortanti. Nessuno versa in pericolo di vita.

Cosa è successo

Dai primi riscontri pare che a destabilizzare l'ambiente sia stata la presenza di alcune famiglie del campo nomadi di via Ferrero che da qualche tempo alloggiano in via Longhin. Antiche ruggini, che di fatto avrebbero acceso gli animi. In un primo momento si è parlato anche di colpi d'arma da fuoco, ma con il passare delle ore questa ipotesi è stata scongiurata. Sul luogo della contesa sono arrivati carabinieri, polizia e anche i vigili del fuoco a supporto provenienti dalla vigina caserma. Anche la polizia locale ha operato fattivamente bloccando via Longhin per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. Sono stati identificati tutti i presenti e ora gli investigatori cercheranno di capire chi attivamente ha partecipato alla contesa.