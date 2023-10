Sassaiola contro un pullman di sportivi del Padova fuori dal Menti

Un'imboscata poco fuori dal Menti ha rischiato di trasformare in dramma una tranquilla domenica di calcio che ha visto Vicenza e Padova pareggiare 1-1 al termine di una partita maschia, ma che non è mai sfociata in nervosismo. Sull'episodio avvenuto fuori dallo stadio sono ora in corso accertamenti da parte della polizia che avranno il compito di identificare una frangia di tifosi del Vicenza che si è resa protagonista di una sassaiola contro un pullman di supporters biancoscudati che dallo stadio stava andando al parcheggio dell'autostrada per poi proseguire il viaggio verso casa.

L'agguato

Da quanto si è appreso il pullman poco fuori dalla zona dello stadio è stato circondato da una decina di malviventi che, con il volto travisato, ha cominciato una sassaiola che poteva davvero avere conseguenze devastanti per gli occupanti del mezzo. Non stiamo parlando di ultras padovani, ma di famiglie con bambini appartenenti ai vari club padovani all'ombra del Santo. Il mezzo pubblico ha subito importanti danni, ma la sorte ha voluto che i pochi minuti di follia gratuita non abbia provocato feriti. Dopo il terrore, gli sportivi padovani hanno potuto riprendere il viaggio e far rientro a casa sani e salvi. L'episodio non ha nulla a che vedere con lo sport. Si è trattato di un manipolo di teppisti che non appena verranno identificati dalla Digos pagheranno penalmente le conseguenze del caso.