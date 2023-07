Calci e testate al finestrino della Volante: momenti di tensione in città

Una violenza inaudita che di fatto l'ha cacciato in ulteriori guai con la giustizia. Nel corso della serata di giovedì 28 luglio, una pattuglia della sezione "Volanti" della Questura è intervenuta in corso del Popolo a Padova in ausilio ai colleghi dell'Arma. I carabinieri poco prima avevano fermato un giovane tunisino e lo stavano sottoponendo ad accertamenti. Questi, poiché al corrente di essere destinatario di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, ha opposto una forte resistenza attiva tale da rendere difficoltoso l’ingresso all’interno del veicolo di servizio.

Il danneggiamento

Gli agenti della sezione "Volanti" sono riusciti, unitamente a personale dell’Arma, a far entrare il giovane all’interno della propria autovettura di servizio. Nel corso del tragitto verso la caserma dell’Arma dei carabinieri il giovane ha continuato nella sua condotta violenta e aggressiva, colpendo con calci e testate il finestrino, distruggendolo completamente. Il giovane nordafricano è stato denunciato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato lasciato a disposizione dell’Arma per il seguito dell’attività di loro competenza.