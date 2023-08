Giovane pusher recidivo trovato con 20 grammi di hashish si guadagna l'espulsione

Venerdì 4 agosto si è rimesso nei guai e per lui è scattato il decreto d'espulsione. E'stato arrestato per cessione e detenzione ai fini di spaccio di hashish un ragazzo tunisino di 22 anni con precedenti di polizia specifici. A fine luglio era stato infatti già sorpreso in possesso di alcuni grammi di droga e denunciato a piede libero dai poliziotti delle Volanti.

Recidivo

Questa volta, avvalendosi anche di un minore di nazionalità egiziana appena 16enne, ospite di una comunità per minori di Padova, cui aveva in precedenza ceduto nelle adiacenze del piazzale Stazione, un frammento di hashish per la vendita ad un cliente, è stato successivamente controllato e perquisito in via Donghi dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura e sorpreso in possesso di oltre 20 grammi della medesima sostanza. Alla luce anche dell’aggravante specifica dell’impiego del minore nell'attività illecita, il ventiduenne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di convalida e di essere giudicato con rito direttissimo, al termine del quale ieri gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Veneto e concesso il nullaosta alla sua espulsione dal territorio nazionale. Gli agenti lo hanno condotto presso il CPR di Potenza per le successive procedure di identificazione e rimpatrio. Il minore, previo avviso al pubblico ministero della Procura per i Minorenni di Venezia è stato nuovamente affidato alla comunità.