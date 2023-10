"Tradito" dall'alcol spacca i bicchieri di un bar: denunciato

Ha seminato il panico in più bar del centro di Padova. Alla fine, in preda ai fumi dell'alcol è stato bloccato dai carabinieri. Deve rispondere all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale ed ubriachezza molesta. E' successo tutto ieri 10 ottobre nel corso della serata. Protagonista un marocchino di 32 anni, volto noto alle forze dell'ordine, in Italia senza fissa dimora. Al termine dell'attività nessuno a dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

La cronaca

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 32 anni marocchino. I fatti si sono verificati nel corso della serata, inizialmente presso un noto bar del centro, dove l’uomo in stato di alterazione psicofisica dovuta all’eccesso di bevande alcoliche, ricevuto il diniego da parte del gestore circa la somministrazione di ulteriori drink ha cominciato a rompere i bicchieri provocando disturbo e allarme tra la clientela presente. Successivamente l’uomo di sua iniziativa si è allontanato e si è recato presso i locali dei giardini Arena, dove ricevuto l’ennesimo diniego da parte dei gestori circa la somministrazione di bevande alcoliche ha creato disturbo molestando le persone presenti. È stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma prima che si verificassero episodi spiacevoli. Nelle fasi dell’identificazione l’uomo ha opposto resistenza ai militari prima di essere reso inoffensivo e terminare la serata in caserma.