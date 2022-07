Operazione estate sicura: tutto quello che c'è da sapere prima di partire per le ferie

Le ferie estive, le vacanze, la fuga dalla città verso località di montagna e di mare sono senza dubbio uno dei momenti più belli dell'anno. Tuttavia è fondamentale ricordarsi che l'assenza da casa è uno stimolo per la malavita specializzata nelle razzie degli appartamenti. La Polizia, durante il periodo estivo, è impegnata a garantire la sicurezza dei cittadini, non solo attraverso il costante monitoraggio del territorio, ma anche con l'intensificazione dei servizi di prevenzione dei reati predatori. Ecco una lista di consigli da prendere come oro colato prima di salire in auto con i bagagli e fuggire in spiaggia o nei sentieri di montagna per qualche giorno.



Assicurarsi che tutti gli infissi siano chiusi bene e che la porta d'ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate.



Evitare di far sapere che si sta partendo e di pubblicare sui “social network” foto, storie, commenti e programmi di viaggio, nonché le mete e le date di rientro ed ogni altra notizia che possa fornire ad eventuali malintenzionati elementi utili per individuare il momento più opportuno per introdursi in casa.



Avvisare della partenza i vicini di casa affinché facciano attenzione a rumori sospetti o eventuali persone sconosciute che si aggirino nella zona.



Evitare di lasciare all’interno delle abitazioni grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore. Ad ogni modo, si consiglia di fotografare ogni bene che potrebbe essere oggetto di furto in modo da poter consegnare, al momento di un’eventuale denuncia.



Considerare l’installazione di porte blindate, sistemi di videosorveglianza e antifurto.



Nel caso in cui, invece, rientrando a casa, il cittadino dovesse trovare la casa a soqquadro, si consiglia, per garantire un buon esito delle indagini, di non toccare nulla e di contattare la Polizia, al fine di non compromettere eventuali fonti di prova.