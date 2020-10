Scoperto a nascondere la cocaina in un porta sigaro: pensionato arrestato

Credeva di aver trovato il posto adatto a nascondere la droga. Peccato che i carabinieri di Cittadella siano riusciti a trovarla.

Il fatto

Nella tarda serata di mercoledì 30 settembre i carabinieri stavano effettuando un controllo in strada e hanno fermato un 60enne a bordo di una Mercedes, pensionato e residente a Camposampiero. Qualcosa li ha insospettiti: dentro il porta-sigaro erano nascosti cinque grammi di cocaina, subito sequestrata. L’uomo è stato arrestato e trattenuto al comando di Cittadella in attesa del rito direttissimo in tribunale.