In auto con la marijuana e un coltellino: tre amici nei guai

Il sabato sera sopra le righe ha avuto un epilogo non positivo per tre ventenni residenti nell'alta padovana. Tre amici sono finiti nei guai a seguito di un controllo stradale avvenuto sabato sera, 1 aprile, a Piazzola sul Brenta. A bordo dell’auto con coltello e marijuana: un denunciato e due sanzionati dai carabinieri della locale stazione di Piazzola.

Cosa è successo

Nella tarda serata di sabato, durante il servizio di pattuglia i militari dell'Arma hanno fermato un'auto con tre giovani a bordo per un normale controllo. Sono stati identificati due ventiduenni e un ragazzo di 18 anni. I tre fin da subito sono apparsi molto nervosi e questo ha indotto le forze dell'ordine ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione dell'abitacolo. L’attività ha permesso di rinvenire e sequestrare un coltello pieghevole, 0,85 grammi di marijuana e un grinder contenente medesima sostanza stupefacente. I tre amici sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori e per detenzione di sostante stupefacenti ad uso personale. Peggio è andata al conducente del mezzo che è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.