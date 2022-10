Evade dai domiciliari, trentasettenne rintracciato dai carabinieri e arrestato

Secondo la legge doveva trovarsi recluso nel suo domicilio di Piazzola sul Brenta, ma nella notte tra sabato e domenica 2 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Cittadella durante un normale servizio di controllo, non l'hanno trovato a casa. Sono così scattate le ricerche in tutto il comune di Piazzola sul Brenta dove l'indagato è residente e alla fine l'attività dell'Arma ha ottenuto gli effetti desiderati. Nei guai è finito così un uomo di 37 anni che è stato portato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per evasione, prima di essere ricondotto al suo dimicilio per il ripristino della misura restrittiva.

Cosa rischia

Della vicenda è al corrente l'autorità giudiziaria che ora potrebbe pensare ad un inasprimento della pena a suo carico. Il trentasettenne sta scontando una condanna per furto ed indebito utilizzo di carta di credito. Reati commessi in provincia di Padova a cavallo tra il 2015 e il 2016.