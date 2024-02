Lavoratori in nero e irregolari: pioggia di denunce e maxi sanzioni

La piaga dei laboratori orientali non perfettamente in regola con le normative vigenti non si ferma. Di queste realtà sono perfettamente al corrente le forze dell'ordine che a rotazione stanno effettuando decine di accertamenti. Lotta al lavoro nero e massima attenzione alle condizioni di sicurezza all'interno dei laboratori a tutela degli operatori. Con questi presupposti il 20 febbraio si è concretizzata un’operazione congiunta tra carabinieri di Piazzola Sul Brenta, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Padova e della Compagnia di Cittadella. Sotto la lente d'ingrandimento sono finite due aziende gestite da cittadini cinesi che si occupano del confezionamento tessile.

I numeri

Nel corso dell’attività sono stati identificati 23 lavoratori stranieri provenienti da Cina, Bangladesh e Pakistan, 10 di questi, di età compresa tra i 51 e i 26 anni, di cui 5 donne e 5 uomini tutti cinesi tranne uno originario del Bangladesh, sono risultati irregolari e pertanto sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale degli stranieri nel territorio nazionale. Nei guai sono finiti i titolari delle due aziende, rispettivamente un uomo di 42 anni e una donna di 45, entrambi residenti a Piazzola sul Brenta e originari della Cina. Dovranno rispondere all'autorità giudiziaria per favoreggiamento della permanenza nel territorio nazionale di clandestini sul territorio dello stato e loro particolare sfruttamento.

Maxi multe

Durante l’operazione sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 106.560 euro e ammende per 63.523,09 euro, procedendo a recuperi contributivi per un ammontare di 16mila euro per l’impiego dei 10 stranieri clandestini ed ulteriori 4 lavoratori in nero, pur in regola con il permesso di soggiorno, per violazioni in materia di sorveglianza sanitaria e disposizioni sulla formazione dei lavoratori e sulla sicurezza delle postazioni di lavoro.