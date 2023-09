Ubriaco fradicio sferra un pugno ad un carabiniere e viene arrestato

Momenti di autentica follia ieri pomeriggio 12 settembre a Piazzola sul Brenta. Un tunisino annebbiato dai fumi dell'alcol, prima ha creato il panico tra i presenti, poi ha sferrato un pugno ad un carabiniere. Non senza fatica è stato reso inoffensivo e portato in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il militare, seppur contuso non ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

La cronaca

Nel tardo pomeriggio, a seguito di una chiamata al centralino del 112 in cui i residenti hanno segnalato preoccupati un litigio in strada tra due uomini in centro a Piazzola sul Brenta, sono immediatamente intervenute in via Dante le pattuglie della stazione di Carmignano di Brenta e del Radiomobile di Cittadella. Al loro arrivo i militari hanno tentato di riportare la situazione alla calma ma uno dei due, un 23enne, originario della Tunisia, in evidente stato di ebbrezza, ha tentato di spogliarsi e gettarsi nel vicino canale per sottrarsi al controllo, colpendo con un pugno al volto uno dei carabinieri. L’uomo è stato infine contenuto e arrestato, dovrà rispondere

all’autorità giudiziaria di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.