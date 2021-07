Torna il maltempo, da domani allerta giallo su tutto il Veneto

Previsti forti temporali e non sono escluse altre bombe d'acqua. Dopo domenica scorsa le amministrazioni stanno provando a non farsi trovare impreparate

Dopo la bomba d'acqua di domenica e tre giorni di tregua, torna il maltempo. Le previsioni meteorologiche segnalano infatti forti temporali tra il pomeriggio e la sera di domani, giovedì 8 luglio, tempo instabile con probabili rovesci e temporali sparsi anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate) su tutta la regione.

Allarme

Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, fissando - dalle 12.00 di domani fino alla mezzanotte - lo stato di attenzione (allerta gialla) per la rete idraulica secondaria di tutti i bacini del territorio regionale. A Padova domenica molti quartieri erano andati sott'acqua, così come molte cittadine della provincia.