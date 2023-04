Personale in "nero": chiusura ristorante e maxi multa al gestore

Blitz dei carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e dei colleghi della Compagnia di Cittadella in un ristorante di Piombino Dese. Il locale è stato chiuso e in arrivo ci sono multe salate per il titolare dell'attività. L'attività del Nil proseguirà senza sosta soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla Pasqua e un afflusso record di cittadini che dopo la pandemia hanno voglia finalmente di godersi un pranzo o una cena in strutture ricettive del padovano.

Cosa è successo

Ad essere stato sanzionato è stato un ristoratore di 66 anni. A seguito di un controllo avvenuto ieri, 5 aprile, all’interno di un noto ristorante di Piombino Dese i carabinieri hanno accertato la presenza di quattro lavoranti tra camerieri e lavapiatti non in regola contrattualmente. Il ristoratore è stato sanzionato con un verbale di 17mila euro. A suo carico è stata anche notificata la chiusura del locale fino a quando non provvederà a mettere in regola il personale dipendente e a pagare la sanzione amministrativa.