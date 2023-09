Attraversa la strada e viene investito: pensionato in condizioni disperate

Terribile incidente stasera, 7 settembre alle 18,30 a Piombino Dese, un anziano classe 1935 del posto lotta tra la vita e la morte dopo essere stato scaraventato a terra da una donna di 58 anni al volante di una Peugeot 207. La conducente si è subito fermata e ha allertato i soccorritori. In via Albare sono arrivati i sanitari del Suem 118 e la Polizia locale della Federazione del Camposampierese coordinata dal vice comandante Filippo Colombara.

Cosa è successo

Viste le condizioni disperate dell'anziano, da Treviso è stato fatto alzare l'elisoccorso del Suem. L'uomo è stato rianimato a lungo sul posto. La viabilità ha subito pesanti ripercussioni. In fase di accertamento la dinamica dei fatti. Da un primo riscontro la donna avrebbe riferito di essere stata abbagliata dal sole e di non essersi accorta dell'ostacolo. Sottoposta all'esame dell'alcoltest è risultata negativa. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno Andrea Girlando che ha disposto il sequestro dell'auto in attesa di avere un quadro definitivo delle condizioni del pensionato.