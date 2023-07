Prende a morsi un commesso, ma non sfugge all'arresto

Quando è stato scoperto, si è trasformato in "Mike Tyson", ma il suo morso non gli è bastato a guadagnare la fuga. Quello che doveva essere un furto si è trasformato in rapina. Prende a morsi un commesso, ne ferisce altri due, ma alla fine viene bloccato. Arrestato marocchino per rapina e lesioni personali. E' successo ieri 25 luglio a Piove di Sacco in via Carrarese all'interno di un bazar cinese. Tre dipendenti del negozio sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso per le ferite riportate.

Cosa è successo

I carabinieri della stazione Legnaro hanno arrestato in flagranza di reato un marocchino di 33 anni, nullafacente, il quale, scoperto dai commessi del negozio mentre manometteva il dispositivo antitaccheggio di una torcia elettrica del valore di poco più di 10 euro, ha tentato di scappare con la refurtiva. Quando gli addetti alla vendita hanno provato a fermarlo, ha morso al braccio uno dei tre, scaraventando a terra anche gli altri due. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri allertati dal personale quando hanno visto i movimenti sospetti dell’uomo. Controllato e sottoposto a perquisizione, l'indagato è stato trovato in possesso anche di due forbici in acciaio di provenienza sconosciuta che sono state sequestrate. I commessi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche e l’uomo è stato arrestato. Dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei reati di rapina, porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali.