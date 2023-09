In parcheggio con un etto di hashish: arrestato ventunenne

Emergenza spaccio tra i giovani, ennesimo arresto delle forze dell'ordine. Questa volta a mettersi nei guai è stato un ventunenne di Pontelongo, sorpreso con oltre un etto di hashish in tasca. Con lui sono finiti nei guai anche i suoi due amici, anch'essi ventunenni di Pontelongo e Codevigo. Sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori. L'operazione dei carabinieri si è concretizzata domenica 3 settembre pomeriggio nel piazzale di un noto supermercato di Piove di Sacco. L'attività di repressione al fenomeno dell'assunzione e lo spaccio di droga proseguirà senza sosta.

La cronaca

Durante un servizio di pattugliamento del territorio i carabinieri della stazione di Piove hanno notato i tre giovani muoversi con atteggiamento sospetto nel parcheggio. Hanno deciso di raggiungerli. Dopo averli identificati, al personale in divisa non è sfuggito il nervosismo evidente che i tre controllati manifestavano. La perquisizione domiciliare ha sciolto ogni dubbio. Uno dei tre è stato trovato in possesso di 104 grammi di hashish suddivisa in tre involucri e 350 euro che gli inquirenti hanno ritenuto probabile provento di precedente attività illecita. L'indagato, che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, è stato anche sottoposto a perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire materiale per la pesatura della droga e il confezionamento delle singole dosi. Le indagini sono in pieno svolgimento, anche attraverso il cellulare sequestrato al ventunenne, per tentare di ricostruire il giro di spaccio che l'arrestato era stato in grado di crearsi.