Ruba capi d'abbigliamento sotto l'occhio delle telecamere: rintracciato e denunciato

Pensava fosse un gioco da ragazzi rifarsi il guardaroba a costo zero senza essere scoperto, ma a distanza di pochi giorni è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. I carabinieri della Stazione di Piove di Sacco hanno denunciato ieri, 14 maggio, un cittadino italiano di 29 anni residente a Piove di Sacco per furto. L’indagine è scaturita dalla denuncia querela da parte della titolare di un esercizio commerciale del piovese formalizzata nei giorni scorsi il 10 maggio e grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza installate all’interno del negozio, i militari hanno potuto individuare il furfante, già conosciuto per altri reati.

Cosa è successo

L'indagato, entrato nel negozio di abbigliamento assieme ad altri coetanei, dopo un giro di perlustrazione tra gli scaffali ha preso alcuni capi di abbigliamento e li ha nascosti sotto i suoi abiti, per poi uscire dall’attività. Il commerciante, ignaro del tutto, solo in serata, visionando le immagini a circuito chiuso della sorveglianza, si è reso conto del furto e ha subito allertato il 112. Quelle stesse telecamere, infatti, hanno consentito di immortalare il ladro nella sua azione.