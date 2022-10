Sorpreso a rubare al market, cinquantenne arrestato. In tasca aveva anche la droga

Voleva fare la spesa senza toccare i propri soldi, ma il personale di vigilanza l'ha sorpreso in flagranza e ha chiamato i carabinieri.

I fatti

E' successo ieri, 10 ottobre, in un supermercato di via Alessio Valerio a Piove di Sacco. Nei guai è finito un cinquantenne di Chioggia (Venezia) già noto alle forze dell'ordine, aggravato già dalla misura di obbligo di firma in caserma. L'uomo è entrato nel market e ha occultato sotto il giubbotto alimenti per un bottino di 91 euro. Quando è stato il momento di arrivare alle casse, ha provato ad eludere i controlli, ma è stato fermato. Contestualmente sono stati chiamati i carabinieri. Al supermercato è arrivata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. L'indagato non ha opposto alcuna resistenza. Oltre alla refurtiva è stato trovato in possesso di eroina e hashish. Una volta in caserma, terminati tutti gli accertamenti, è stato arrestato per furto e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.