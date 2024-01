Distraggono la commessa e rubano i profumi: uno preso, l'altro in fuga

Volevano sistemare la propria igiene intima a costo zero, ma il trucchetto non ha funzionato e uno dei due ladri è stato rintracciato. Due nordafricani sono entrati in un esercizio commerciale per mettere a segno un furto. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri uno dei due malviventi è stato raggiunto e identificato. La refurtiva è stata recuperata e restituita. E' successo il 15 gennaio sera a Piove di Sacco. Il denunciato marocchino è un volto noto alle forze dell'ordine. Del suo complice al momento si sono perse le tracce, ma gli inquirenti l'avrebbero già identificato.

Cosa è successo

Presso un punto vendita di un centro commerciale di Piove di Sacco, in località Tognana, due uomini, entrambi nordafricani, sono entrati come normali clienti e, mentre uno ha distratto la commessa, l’altro ha arraffato 3 profumi del valore di oltre 100 euro ciascuno. Poi è fuggito facendo scattare l’allarme antitaccheggio. I carabinieri del Norm inviati dalla centrale operativa hanno subito visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e hanno diramato le ricerche con la descrizione dei ladri. I due nella fuga si sono separati e la pattuglia ne ha rintracciato uno nei pressi di un bar del centro, corrispondente per fattezze e abbigliamento - pantaloni mimetici - a quello visto nelle immagini di sicurezza. Sottoposto a controllo e perquisizione, è stato trovato in possesso dei 3 flaconi di profumo asportati, per un valore complessivo di 419,50 euro che sono stati restituiti all’avente diritto. L’uomo, 20enne, originario del Marocco, regolarmente residente a Padova, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.