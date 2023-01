Una malattia degenerativa le ha tolto anche l'ultimo respiro

Alessandra Mazzucato aveva 57 anni e da tempo stava lottando contro una malattia degenerativa che alla fine le ha tolto anche l'ultimo respiro. Originaria di Pontelongo, viveva in un centro residenziale per anziani a Piove di Sacco dove è stata curata e accudita fino all'ultimo.

Una vita tormentata

I primi problemi per Alessandra sono emersi venti anni fa. All'epoca la donna era nel pieno della sua vita ed era felice. Lavorava a Piove di Sacco in un negozio di toelettatura per cani. L'avanzare del male, le difficoltà a svolgere anche le più elementari mansioni quotidiane, l'hanno obbligata a cedere l'attività per pensare esclusivamente alla sua salute. Il destino crudele ha voluto che la sua medesima malattia colpisse anche suo fratello e la madre. I due familiari nel tempo sono venuti a mancare. Di qui la scelta di trasferire Alessandra in un centro specialistico a Piove dove potesse essere seguita giorno e notte.

Chi era

Chi ha avuto la fortuna di incontrarla la ricorda come una donna bellissima, allegra, amante dei cani. Prova ne sia che la sua famiglia a Pontelongo per anni ha avuto un allevamento di Husky. Oggi nella parrocchiale di Pontelongo si sono celebrati i funerali della compianta Alessandra. Decine di amici e conoscenti che nel corso degli anni ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali hanno voluto ricordarla nel suo ultimo viaggio prima della sepoltura. A fianco al feretro hanno trovato posto tra gli altri sua sorella Giulia, la cognata, i nipoti e gli zii.