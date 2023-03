Qualche "drink" di troppo: perde la patente e rimedia una denuncia

E' incappato in un posto di controllo dei carabinieri lungo via Marconi a Ponte San Nicolò. Un uomo di 36 anni residente ad Albignasego è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 22 marzo. E' l'ennesimo caso di automobilista che viene sorpreso positivo al controllo dell'etilometro in provincia di Padova. Previsto nel fine settimana un giro di vite da parte delle forze dell'ordine per tentare di contrastare il fenomeno della guida sotto l'influenza dell'alcol che troppo spesso provoca incidenti stradali.

Cosa è successo

In via Marconi una pattuglia della locale stazione dell'Arma coordinata dal luogotenente Vincenzo Folliero ha fermato per un normale controllo una Jeep Compass con appunto al volante il trentaseienne di Albignasego. Quest'ultimo durante le fasi di identificazione ha mostrato un certo nervosismo che ha indotto i carabinieri a sottoporlo all'alcoltest. L'esito è stato di 1,17 g/lt oltre il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. Le parziali giustificazioni fornite dall'automobilista che avrebbe riferito al personale in divisa di sentirsi comunque bene e in grado di guidare non gli sono bastate ad evitare i provvedimenti di legge.