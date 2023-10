Picchiatore seriale, sferra un pugno in faccia ad una donna in bus

Un picchiatore seriale sta creando allarme sociale tra le donne che usufruiscono dei mezzi di trasporto per gli spostamenti. Lunedì 9 ottobre attorno alle 15 a Roncaglia di Ponte San Nicolò un uomo di 30 anni nigeriano residente con la famiglia a Piove di Sacco, senza alcun motivo si è avvicinato ad una passeggera del bus, una cinese anch'essa trentenne, e l'ha colpita con un cazzotto sul naso. La donna ha cominciato a sanguinare copiosamente. L'autista e alcuni passeggeri si sono subito accorti del problema e sono riusciti a fare scudo alla vittima e allo stesso tempo a bloccare l'esagitato. Alla fermata del bus della tratta Padova-Sottomarina sono arrivati i carabinieri della locale stazione di Ponte San Nicolò

I soccorsi e le indagini

E' stato subito richiesto l'intervento di un'ambulanza. I sanitari del Suem 118 hanno medicato la donna e l'hanno trasportata al pronto soccorso per le visite del caso. I carabinieri hanno appreso, come riporta il Gazzettino di Padova, che il nigeriano aveva già colpito in maniera speculare nei giorni precedenti in centro a Padova sempre su un mezzo di trasporto. In quell'occasione sono stati gli agenti della sezione "Volanti" che hanno effettuato l'intervento. Si tratta di una persona con gravi problematiche psicofisiche che una volta portato in caserma e sentito dagli inquirenti, non è stato in grado di spiegare i motivi del suo assurdo gesto. I carabinieri, che hanno raccolto la denuncia della donna cinese, faranno un'informativa in Procura per evidenziare la gravità della situazione e il bisogno urgente di affidare lo straniero ad una struttura idonea per essere curato.

Tam tam sui social

La doppia aggressione su due distinti bus è suonata come un campanello d'allarme per chi abitualmente utilizza i mezzi pubblici per andare al lavoro o a scuola. I social sono stati invasi delle foto dell'esagitato e il messaggio riportato è chiaro: "Evitate di sedervi vicino a questa persona, potrebbe essere pericoloso". Nel frattempo la donna cinese rimasta ferita al volto guarirà in pochi giorni dopo la grande paura.