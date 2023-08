Getta a terra un ragazzo e gli porta via una bicicletta

Pensava fosse un gioco da ragazzi rubare la bicicletta ad un minorenne e fuggire impunito. Invece un uomo di 53 anni di Padova, già noto alle forze dell'ordine, si è cacciato in un mare di guai. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per rapina. La vittima non ha necessitato delle cure del pronto soccorso. La rapina si è consumata davanti agli occhi increduli di decine di passanti e amici del minorenne. Non è dato sapere se il bandito abbia seguito la sua vittima, oppure abbia agito casualmente per portargli via il mezzo, annebbiato dai fumi dell'alcol.

Cosa è successo

I carabinieri di Ponte San Nicolò nella notte tra l'8 e il 9 agosto hanno denunciato un uomo di 53 anni di Padova, già noto alle forze dell’ordine responsabile di rapina ai danni di uno studente. I fatti si sono svolti in piazza Liberazione dove l’indagato, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche si è avvicinato ad un gruppo di giovani studenti importunandoli. Successivamente l’uomo, dopo aver spinto e fatto cadere a terra uno dei ragazzi, un diciassettenne di Padova, si è impossessato della sua biciletta dandosi alla fuga. Provvidenziale è stato l’intervento della pattuglia dei carabinieri, già allertati telefonicamente dalla vittima, che a distanza di poche decine di metri è riuscita a rintracciare l’uomo a bordo della bicicletta rubata. Il malvivente è stato accompagnato in caserma e la bicicletta restituita all’avente diritto. Al termine delle formalità di rito il malvivente è stato denunciato.