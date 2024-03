Baby bulli quindicenni rapinano il coetaneo degli occhiali: presi

Sono violenti, giovanissimi e desiderano imporre la propria legge nel branco. Per farlo si lasciano andare a comportamenti che per forza di cose vanno a pregiudicarne la loro fedina penale. Ancora un episodio di microcriminalità giovanile a Ponte San Nicolò. Questa volta è successo il 17 marzo in via Giorato non distante dalla chiesa. In pieno pomeriggio due bulli hanno notato un coetaneo da solo che sfoggiava un paio di occhiali da sole di tendenza. Giocando sull'effetto "branco" l'hanno circondato e hanno iniziato ad offenderlo. Poi gli hanno intimato di farglieli provare. Al rifiuto del giovane è successo il finimondo.

L'aggressione e la rapina

I due bulli, entrambi quindicenni, gli hanno strappato gli occhiali e successivamente si sono dati a precipitosa fuga. La mamma di uno dei ragazzi che frequentano il patronato ha notato la scena e ha provato a fermare i baby malviventi, ma questi ultimi sono fuggiti senza ascoltarla. Illeso, ma sotto choc, la vittima della rapina è tornato a casa e ha raccontato la drammatica avventura al padre. Quest'ultimo è andato in caserma dai carabinieri della locale stazione e ha denunciato quanto è capitato poco prima al minorenne.

Le indagini

I carabinieri del luogotenente Vincenzo Folliero hanno subito attivato l'attività. Hanno ascoltato numerose persone che solitamente affollano gli spazi di via Giorato. E' stata fatta una scrematura dei potenziali sospettati. Ieri 27 marzo sono stati identificati i responsabili. Si tratta di due quindicenni del paese che ora dovranno rispondere all'autorità giudiziaria per rapina in concorso. Sul fronte della prevenzione di questi reati gli stessi carabinieri potenzieranno ulteriormente i pattugliamenti nei luoghi di aggregazione del territorio al fine di debellare ogni situazione di degrado e tutelare le categorie più fragili della collettività.