Siede al bar con gli amici, vede la polizia e scappa: giovane pusher denunciato

Era seduto al bar con due amici e quando ha visto la polizia ha cercato di dileguarsi. Non voleva che gli agenti scoprissero ciò che nascondeva in casa.

Il fatto

Nel pomeriggio di domenica 4 luglio una volante stava passando in via Madonna della Salute. Un 17enne padovano seduto al bar con altri due giovani, vedendo arrivare l’auto di servizio si è spaventato e se ne è andato in velocità. Gli agenti lo hanno subito bloccato e hanno presto capito il motivo di quel comportamento: in tasca aveva 5 dosi di marijuana. La perquisizione domiciliare ha potato alla luce altri 25 grammi di marijuana, una pallina di anfetamina e due pezzi di resina cristallizzata di marijuana. Il 17enne è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di droga.