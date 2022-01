Punta il coltello contro il cassiere e si fa consegnare i soldi: rapinatore in fuga

Ha puntato il coltello contro il cassiere e si è fatto consegnare i soldi. I carabinieri sono a caccia del rapinatore che ha colpito in un supermercato.

La rapina

Sabato 29 gennaio un uomo con il volto coperto è entrato al supermercato Famila di Vigonza. Senza esitare, ha puntato il coltello contro uno dei cassieri minacciandolo di fargli del male se non avesse consegnato i soldi. Il dipendente del supermercato ha aperto la cassa e ha dato al rapinatore i 600 euro che conteneva. L’uomo è scappato a piedi. I carabinieri della stazione di Vigonza e gli organi operativi della compagnia di Padova hanno ascoltato i testimoni e stanno passando in rassegna le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non solo per identificare il rapinatore ma per capire anche se avesse dei complici.