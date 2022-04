Rapina il supermercato, 49enne inseguito e bloccato dai carabinieri

Ha rubato degli alcolici e alcuni generi alimentari ma il sorvegliante lo ha visto. Così il rapinatore lo ha spinto via per scappare: è stato bloccato dai carabinieri.

Il fatto

La sera di Pasquetta, 18 aprile, un 49enne senza fissa dimora si è recato al Conad situato all'interno del Centro Giotto in via Venezia a Padova. L'uomo ha preso alcune bottiglie di alcolici e generi alimentari per un valore complessivo di 78 euro e, cercando di nasconderli, è passato dalle casse senza pagare. L'addetto alla sorveglianza si è accorto di quello che stava succedendo e ha cercato di bloccare il 49enne. Per tutta risposta, l'uomo ha spinto il sorvegliante con violenza ed è corso via. Nel frattempo dal supermercato hanno chiamato i carabinieri e i militari della sezione Radiomobile hanno individuato in breve tempo il rapinatore. Dopo un breve inseguimento l'uomo è stato bloccato al Parco Europa. La refurtiva è stata restituita al supermercato mentre il 49enne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Padova Principale, in attesa del rito direttissimo.