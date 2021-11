Prendono a pugni i baristi e spaccano le vetrine del locale in pieno centro: tre giovani nei guai

Tutto perché i baristi non volevano più dar loro da bere: serata da Far Wwest da Zanellato, noto locale in pieno centro storico a Padova, dove tre fratelli di origine romena di circa vent'anni hanno prima aggredito i titolari e poi lanciato sedie e tavolini contro le vetrine, infrangendole.

I fatti

È successo intorno alle ore 21 di venerdì 27 novembre: i tre giovani, ubriachi, al rifiuto dei titolari di essere serviti hanno dato su tutte le furie. Ne è nata una rissa, con baristi e dipendenti presi a pugni dai tre giovani, i quali poi hanno scagliato i tavolini all'esterno del locale contro le vetrine, infrangendole. Sul posto è arrivata la polizia di Stato, che li ha portati in Questura.