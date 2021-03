Auto prende fuoco durante la corsa: mamma salva i figli di 10 e 2 anni

Dopo aver visto che la sua automobile stava per andare a fuoco una mamma padovana di 41 anni residente a Casalserugo è riuscita a mettere in salvo i suoi due figli prima che le fiamme avvolgessero il veicolo.

L'incendio

L'episodio è accaduto ieri pomeriggio verso le 18 a Casalserugo. La donna che era a bordo dell'automobile con la figlia di 10 anni e con il secondogenito che a breve ne compirà 2, è rimasta con l'auto in panne durante la marcia. Mentre tentava di rimettere in moto la Fiat Punto, dal motore è iniziato a uscire del fumo. In pochi minuti l'utilitaria è andata in fiamme mentre la madre è riuscita a portare in salvo i bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che ha eseguito i rilievi e la bonifica di tutta la zona. Il traffico è stato deviato su strade secondarie in attesa che la circolazione potesse tornare alla normalità.