Ruba l'incasso del Ristorante Al Fagiano, ripreso dalle telecamere (Video in esclusiva)

L'uomo, come si vede chiaramente dalle immagini è entrato e si è portato via ottocento euro. L'episodio segnalato dal neo candidato Sindaco, l'avvocato Barillari

Ha rubato ottocento euro dopo essere entrato indisturbato al Ristorante Al Fagiano, in centro a Padova, in Via Antonio Locatelli, 45. L’uomo, ripreso dalle telecamere di sicurezza del locale, ha approfittato di un momento in cui il personale era affaccendato in cucina intenta poi a chiudere il locale. Sono quasi le 22 del 1 ottobre quando un uomo si è introdotto nel ristorante, si è avvicinato alla cassa e ha preso tutto quello che ha trovato: contanti per ottocento euro. La famiglia Rossetti proprietaria del Ristorante Al Fagiano da novembre 2001. Un ristorante a conduzione famigliare dove la Sig.ra Stefania, unitamente ai figli Nicoló e Alessandro, gestisce tutto, dalla cucina ai tavoli.

Tra gli abituali frequentatori c’è anche l’avvocato e candidato sindaco Stefano Barrilari, che in questi giorni è procinto di lanciare la sua “Lista del Cuore”, con la quale correre per la poltrona di primo cittadino. E' stato lui a segnalare alla nostra redazione l'episodio: «Un posto alla mano dove si spende poco e si mangia bene. Sono delle persone di cuore che ho l’onore di conoscere. Ieri alle ore 22 circa, un uomo ha rubato il loro incasso, di euro 800,00. Non è giusto accada una così dopo una giornata di lavoro, queste persone non lo meritano», ha sottolineato l’avvocato.