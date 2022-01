Tenta un gesto estremo, la polizia lo rintraccia grazie al Green pass lasciato per strada

È stato rintracciato grazie al Green pass perso per strada mentre metteva a punto il suo piano per togliersi la vita.

Il fatto

Domenica 2 gennaio uno degli addetti alla sicurezza degli stand di piazza Eremitani ha notato qualcosa di inquietante in via Cassan. Sotto i portici c’era un borsone abbandonato. Una corda era legata al borsone ed era stata gettata penzoloni su una trave del portico. Come se qualcuno volesse impiccarsi. L’uomo ha immediatamente chiamato la polizia. Nel borsone gli agenti hanno trovato un Green pass cartaceo e sono risaliti all’identità del proprietario, un 60enne della provincia che per altro era stato controllato poco prima in via Falloppio. La descrizione è stata diramata a tutte le pattuglie sul territorio: dovevano trovare l’uomo prima che potesse compiere qualche sciocchezza. Alla fine i poliziotti lo hanno trovato in stato confusionale. Ha detto di aver pensato a compiere un gesto estremo. Gli agenti lo hanno convinto a farsi aiutare e lo hanno accompagnato all’ospedale.