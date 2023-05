Aperishow 2023: la Polizia locale sequestra droga e denuncia automobilista alticcio

Si è conclusa martedì 25 aprile con un grande successo la prima edizione dell'Aperishow Charity Event tenuta ad Arsego, nel comune di San Giorgio delle Pertiche, e anche la Polizia Locale ha fatto un bilancio finale dei 5 giorni della kermesse musicale.

L'organizzazione

L'organizzazione dell'evento ha visto ogni giorno all'opera circa 130 persone tra volontari, addetti della sicurezza, forze dell'ordine, protezione civile e personale sanitario. In particolare, la Polizia Locale - così come concordato con la Questura di Padova - ha messo in campo 10 operatori per ogni turno di servizio, compresi agenti in borghese, l'unità cinofila, personale della sicurezza urbana e la squadra motociclisti. «Al termine della manifestazione – spiega il comandante della Polizia locale della Federazione del Camposampierese Antonio Paolocci – abbiamo controllato oltre 50 persone, segnalato alla Prefettura di Padova quattro giovani trovati a consumare sostanze stupefacenti e sequestrato diversi grammi di hashish e marijuana. Abbiamo rilevato anche due lievi incidenti stradali occorsi sulla viabilità esterna e denunciato un conducente per guida in stato di ebbrezza».

Interventi

La Polizia Locale ha poi restituito ai legittimi proprietari tre portafogli ed una borsetta ritrovati nell'area della manifestazione frutto di furti con destrezza. Grazie al piano di sicurezza, messo a punto con cura nelle settimane precedenti in collaborazione con gli organizzatori, e alla riorganizzazione dei parcheggi e della viabilità, i disagi sono stati ridotti al minimo e non si sono riscontrate particolari criticità, nonostante il notevole afflusso di ospiti che ha superato nelle cinque serate le 100mila presenze. Vincente è stata l'idea di destinare a parcheggi le aree di sosta della vicina zona industriale, collegate con un bus navetta con il centro di Arsego. L'operato della Polizia Locale ha riscosso anche il plauso dei funzionari della Questura, presenti per garantire l'ordine pubblico.