Fugge dai domiciliari per andare a fare un giro in bicicletta

Stare a casa come la legge gli impone essendo recluso ai domiciliari proprio non gli sta in tasca. Ancora una volta, però, è stato sorpreso e si è cacciato nei guai. Domenica pomeriggio i carabinieri della stazione di San Martino di Lupari hanno suonato al campanello di casa di un uomo di 54 anni detenuto ai domiciliari per guida in stato d'ebbrezza. Non trovandolo al suo domicilio hanno effettuato un giro nel paese consapevoli che anche nel recente passato l'indagato è stato solito uscire venendo meno alla restrizione.

Cosa è successo

Dopo un paio d'ore di ricerche, la pattuglia dell'Arma ha intercettato il cinquantaquattrenne che in bicicletta stava girando ignaro dei rischi. E' stato bloccato e accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per evasione e dopo aver messo al corrente dell'attività il pubblico ministero di turno, il cinquantaquattrenne è stato rimesso ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Visto che il suo comportamento di domenica è seriale, non è escluso che venga ulteriormente inasprita la pena a suo carico.