Aggredisce la security della discoteca Storya, 23enne denunciato

Dopo i fatti avvenuti al disco bar Tropicana di San Giorgio delle Pertiche a settembre, si è verificata un'altra situazione spiacevole in un noto locale dell'alta padovana. E' stata una nottata carica di tensione quella vissuta alla discoteca Storya di via Tremarende a Santa Giustina in Colle. Nella notte tra sabato e domenica 8 ottobre sono dovuti intervenire i carabinieri a causa di un ragazzo di 23 anni senegalese residente ad Arzignano (Vicenza) che voleva a tutti i costi entrare nel locale, ma i responsabili della sicurezza hanno convenuto che era meglio lasciare fuori. L'uomo si sarebbe infatti comportato in maniera molesta nei confronti degli altri clienti e il suo atteggiamento non è piaciuto ai coordinatori del servizio.

Cosa è successo

I carabinieri della stazione di Piombino Dese hanno denunciato in stato di liberà un 23enne che ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Tutto si è svolto nel corso della serata presso la discoteca Storya dove il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, nonostante fosse stato già allontanato dal personale di sicurezza, pretendeva di accedere ad ogni costo all'interno del locale. Durante l'accesa contesa lo straniero ha aggredito fisicamente e verbalmente il personale della security rendendo necessario l'intervento dei carabinieri. Durante le fasi di identificazione il 23enne ha opposto attiva resistenza nei confronti dei militari che nonostante l'atteggiamento aggressivo mantenuto dal residente di Arzignano sono riusciti a riportarlo alla calma. Ora l'indagato dovrà rispondere all'autorità giudiziaria di quanto commesso.