Trasportavano una tonnellata di ferro vecchio senza autorizzazione: due denunciati

Con tutta probabilità stavano girando la provincia di Padova alla ricerca di ferro vecchio da rivendere. Ma non hanno fatto i conti con la legge. Un carico spropositato di materiale ferroso senza avere alcun titolo per svolgere questo tipo di lavoro di trasporto. Ieri pomeriggio, 27 aprile sono finiti nei guai due italiani, un uomo di 18 anni di Padova e una donna di 25 di Vercelli, sorpresi a Sant'Elena da una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Este. Dopo tutti gli accertamenti del caso ci è scappata la denuncia e il sequestro del materiale.

La vicenda

Fermati con circa una tonnellata di ferro senza autorizzazioni. La coppia è stata fermata a bordo di un autocarro di proprietà della donna. I militari impegnati in un posto di controllo quando hanno visto transitare il mezzo con le due persone a bordo, hanno imposto l'alt al conducente. Nel corso degli accertamenti i militari hanno trovato a bordo del furgone materiale ferroso per complessivi 940 chili. Il materiale è stato sequestrato in quanto i due protagonisti non risultano essere iscritti all'albo dei gestori ambientali, oltre ad essere sprovvisti del formulario del movimento rifiuti. L'uomo e la donna, di etnia nomade, sono stati denunciati per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi in concorso. Reati di cui dovranno rispondere all'autorità giudiziaria.