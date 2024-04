Sorpreso in auto con la droga e un coltello, 35enne finisce in manette

Arresto per spaccio messo a segno nella notte tra l'11 e il 12 aprile dai carabinieri della stazione di Legnaro. In manette è finito un 35enne albanese residente a Camponogara (Venezia). E' stato fermato dai militari dell'Arma durante un posto di controllo lungo la strada dei Vivai a Saonara. Al volante di una Fiat Tipo c'era appunto il cittadini dell'Est che fin dai primi istanti ha esternato un certo nervosismo che non è passato inosservato al personale in divisa. Si è così deciso di approfondire il controllo, con una perquisizione personale e dell'abitacolo dell'utilitaria.

Ecco la droga

Durante la perquisizione sono spuntati 66,25 grammi di hashish suddivisi in più dosi e un coltello della lunghezza di 13 centimetri. Arma e sostanza stupefacente sono stati sequestrati, mentre l'automobilista è stato accompagnato in caserma. Ne è seguita anche una perquisizione domiciliare. Qui le forze dell'ordine hanno rinvenuto materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno. Il 35enne è stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di individuare il giro di clienti che l'uomo era riuscito a crearsi.