Ladri traditi dal gps dello smartphone: l'assalto alla cabina del camion fallisce

Ladri in azione ieri pomeriggio, 3 marzo in via Irpinia a Saonara. Due nomadi a bordo di una Chrysler si sono avvicinati ad un camion in attesa di scaricare la propria merce in un'azienda. Non appena l'autista, identificato in un lituano di 28 anni, si è allontanato dal mezzo, uno dei due malviventi, rispettivamente di 42 e 17 anni, è sceso dall'auto è salito nella cabina del mezzo pesante e ha arraffato uno zainetto al cui interno si trovavano un computer portatile, degli auricolari e uno smartphone. Terminato l'assalto i due sono fuggiti.

L'allarme

La vittima si è subito accorto di essere stato derubato e ha chiesto l'aiuto dei responsabili della ditta di via Irpinia per chiamare il 112. Una pattuglia dei carabinieri è arrivata in zona industriale a Saonara e dalle immagini a circuito chiuso dell'azienda ha riconosciuto in una vecchia Chrysler l'auto utilizzata dai malviventi per la fuga. La svolta alle indagini è arrivata dallo smartphone rubato all'autista che di fatto è dotato di rilevatore gps. Grazie al segnale i carabinieri si sono portati fino a Padova in via Olanda dove hanno intercettato l'auto dei due nomadi. Sono stati portati in caserma per accertamenti mentre la refurtiva trovata in loro possesso è stata sequestrata. Da un controllo alla centrale operativa e le successive impronte, è emerso che il più grande dei due nomadi aveva in pendenza un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Torino, dovendo scontare una pena di 6 mesi. E' stato così trasportato alla casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per il furto sul camion il quarantaduenne e il complice minorenne sono stati invece denunciati in concorso per furto aggravato.