Pizzicata una borseggiatrice: negli ultimi giorni era l'incubo del centro storico

Negli ultimi giorni aveva creato il panico tra le signore che frequentano piazza dei Frutti, dove sono stati messi in atto diversi scippi. La responsabile è stata arrestata dalla polizia di quartiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Una 27enne bulgara è stata vista tentare due colpi nella mattinata di giovedì 23 luglio. La ragazza ha puntato la borsetta di una signora intenta a fare acquisti ma non è riuscita a portarla via, poi ha messo le mani su un borsello. Ma non sapeva che gli agenti la aspettavano al varco. L’hanno bloccata e arrestata ma non è il solo provvedimento a suo carico. La borseggiatrice ha ricevuto un ordine di carcerazione dalla Procura di Rimini per reati analoghi commessi in quella città.