Scontro tra tre auto: sei feriti, ci sono anche due bambini

Ancora incidenti sulle strade della provincia. L'ultimo il pomeriggio di domenica 24 marzo, in via Mestrina a Mestrino, lungo la Strada Regionale 11. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre auto. Due di questi veicoli sono finiti in un fossato. Dalle notizie giunte fino a ora si contano sei persone ferite. Tra queste ci sono anche due bambini.

I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una persona che rimasta incastrata nell'abitacolo del veicolo. Le sette persone rimaste coinvolte sono state assistite dal personale del Suem accorso con più ambulanze. I sei feriti sono sono stati immediatamente trasferiti al pronto soccorso. Giunti sul posto i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate verso le 17 e 15, circa un'ora dopo dall'inizio dell'intervento.