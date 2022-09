Si reca al seggio, si registra ma non ritira le schede: «Nessuno mi rappresenta»

«Ma non fa prima ad entrare in cabina e non votare nessuno o invalidare la scheda?». Si è rivolto così, quando era circa mezzogiorno, uno degli scrutatori a un padovano che pur facendo la coda e presentandosi con regolare tessera elettorale, ha chiesto di essere registrato tra i partecipanti al voto ma ha anche preteso non gli fossero consegnate le schede per votare. Il fatto è accaduto in via Dignano, presso la scuola L.A. Muratori, all'Arcella.

Schede

Alla richiesta il presidente di seggi e gli scrutatori hanno deciso di far uscire coloro che erano in attesa e contattato telefonicamente chi potesse dar loro le indicazioni corrette sul da farsi. L'uomo ha evidenziato come fosse un suo diritto fare quel tipo di richiesta. Il tutto è durato una ventina di minuti, tempo nel quale le operazioni di voto sono state momentaneamente bloccate, fino a quando l'uomo è stato registrato senza vedersi, come richiesto, consegnare le schede. Nessun timbro invece sulla tessere elettorale, fatto che non ha convinto appieno il cittadino ma il presidente del seggio ha optato per questa soluzione.