Spacciatore in azione, fermato e denunciato grazie a una segnalazione a YouPol

La segnalazione della presenza di un giovane pusher è arrivata tramite l’app YouPol. La volante è entrata in azione e ha fermato lo spacciatore.

Il fatto

Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 gennaio all’app della polizia YouPol è arrivata una segnalazione: c’era uno spacciatore in zona Chiesanuova. La volante è partita in ricognizione e perlustrando l’area gli agenti hanno notato un giovane che ha accelerato il passo quando ha visto arrivare la pattuglia. I poliziotti lo hanno fermato e gli hanno chiesto i documenti. Poi gli hanno chiesto cosa avesse in tasca. «Nulla» ha risposto il 17enne di origine tunisina. Ha messo le mani in tasca e da una di queste usciva parzialmente un involucro di cellophane contenente hashish. Un dettaglio che gli agenti hanno notato ed è scattata la perquisizione: aveva anche 6 grammi di cocaina. Il giovane, che aveva già dei precedenti, è stato denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti.