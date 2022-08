Ruba superalcolici al market e fugge. Arrestato per rapina

Ha rubato una bottiglia di whisky al supermercato Eurospar di Selvazzano. Nei guai è finito un ragazzo di 19 anni originario dell'Etiopia. E' successo ieri, 22 agosto 2022 alle 13. L'indagato dopo aver asportato da uno scaffale il superalcolico ancora con la placca antitaccheggio inserita, ha sorpassato le casse senza pagare la merce.

Guardia giurata

Fuori dal supermercato il ladro si è imbattuto in una guardia giurata di 60 anni libera dal servizio. Ne è nata una colluttazione. La guardia è riuscita a recuperare la refurtiva, ma quando lo straniero ha messo una mano in tasca per prendere con tutta probabilità un coltello, il sessantenne ha mollato la presa. Nei concitati secondi che hanno caratterizzato la disputa, l'etiope per guadagnarsi la fuga non ha esitato a spintonare ripetutamente la guardia.

Inseguimento

Poi la fuga in bicicletta verso Padova. Il sessantenne libero dal servizio, che non ha riportato lesioni dalla colluttazione, ha seguito il malvivente senza mai perderlo di vista e nel frattempo ha allertato il 113.

Arresto

Grazie alle indicazioni fornite una pattuglia di agenti della sezione "Volanti" l'ha intercettato al parco della Luna in via Ciamician a Padova. Il diciannovenne è stato accompagnato negli uffici della Questura. E' risultato già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per rapina.