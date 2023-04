Ricercato per rapina, rintracciato e arrestato a Selvazzano

Catturando moldavo intercettato dai carabinieri e arrestato. Oggi, 18 aprile, i militari della stazione di Selvazzano hanno messo le manette ai polsi ad un ventiquattrenne aggravato da un mandato di cattura europeo. Ora l'indagato si trova alla Casa circondariale Due Palazzi di Padova a disposizione della Corte d'Appello di Venezia.

L'arresto

Il cittadino dell'Est è stato localizzato a Selvazzano. E' subito scattato il servizio per rintracciarlo e mettergli le manette ai polsi. Accompagnato in caserma ha ricevuto la notifica del provvedimento restrittivo dovendo scontare una pena di 5 anni e 5 mesi di reclusione per rapina commessa in Moldavia nel 2021. Non appena i militari dell'Arma si sono qualificati, il catturando non ha opposto alcuna resistenza. Era al corrente del provvedimento a suo carico.