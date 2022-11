Privi di etichette e tracciabilità, i Nas sequestrano 100 chili di cibo in un ristorante

Questo fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova, a seguito dei servizi di controllo di iniziativa degli esercizi di ristorazione, hanno riscontrato gravi irregolarità in un ristorante di Albignasego. Qui i militari hanno accertato che i prodotti erano privi delle etichette e di conseguenza di qualsivoglia informazione su tracciabilità e del manuale di controllo. Oltre 100kg di alimenti e prodotti di origine animale, vegetale, ittici e dolciari congelati, pericolosi per la salute pubblica sono stati sequestrati, mentre al titolare sono stati contestati vari illeciti amministrativi per un ammontare complessivo di 3500 euro. Ovviamente, è subito partita la segnalazione all’Autorità Sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.