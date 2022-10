Sequestrati più di 8 chilometri di tovaglie e tappeti non sicuri: l'operazione

Nell’ambito dell’attività di contrasto ai traffici illeciti e di controllo economico del territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato più di 8.000 metri di tovaglie e tappeti confezionati in rotoli, oltre a 700 smalti e 150 flaconi di colla per slime, privi delle etichette o dei contrassegni recanti le indicazioni sulla composizione dei materiali o, se presenti, con informazioni non in italiano, segnalando alla locale Camera di Commercio i rappresentanti legali delle imprese interessate.

Sequestro

Gli interventi, eseguiti dalle Compagnie di Piove di Sacco ed Este, traggono origine da una capillare attività investigativa svolta sul territorio provinciale, che ha consentito di individuare diversi esercizi commerciali a Conselve, Piove di Sacco e Boara Pisani operanti nel settore della cessione di prodotti non specializzati per la casa e la persona, in cui la merce veniva posta in vendita in violazione delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente. In particolare, le diverse tipologie di prodotti commercializzati, senza distinzione di materiale (sintetici, pvc, gomma, tela cerata, ecc.) e caratteristiche, erano sprovviste degli avvisi minimi previsti dalla disciplina di settore in materia di informazioni al consumatore riguardanti, tra l’altro, l’eventuale presenza di materiali e sostanze che possano potenzialmente arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente. Pertanto, si è proceduto al sequestro amministrativo degli articoli non in regola, per un valore commerciale stimato in 140mila euro circa, e alla segnalazione dei legali rappresentanti delle società di capitali alla Camera di Commercio di Padova per l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.